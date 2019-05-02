Считается, что черный шоколад оказывает полезное воздействие на организм благодаря флавоноидам, которые присутствуют в его составе. Но полезно ли употреблять шоколад ежедневно? В этом сложном вопросе попытались разобраться итальянские ученые.

Как передает Day.Az, об этом пишет planet-today.ru.

Как сообщает издание Metro, исследователи из итальянского Университета Аквила подвели итоги специальной научной работы, которая доказала, что есть темный шоколад каждый день не просто можно, но и нужно.

Само-собой, что при этом очень важно не злоупотреблять - в шоколаде присутствует сахар, поэтому не стоит употреблять его в чрезмерных объемах.

В обратном случае все полезные эффекты, обусловленные флавоноидами, сойдут на нет.

"Наше исследование показало, что ежедневное употребление небольшого объема черного шоколада самым положительным образом сказывается на когнитивных способностях - у людей улучшается рабочая и долговременная память, они начинают лучше концентрировать внимание и так далее. Эффекты действительно заметны при регулярном употреблении", - отмечают авторы исследовательского проекта.

Особенно полезен шоколад, как добавляют ученые, для пожилых людей, у которых в силу естественных возрастных причин часто нарушается работа когнитивных центров головного мозга. Темный шоколад в некоторой степени сдерживает этот деструктивный процесс.