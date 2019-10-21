Хорошо известно, что люди с избыточным весом чаще других имеют проблемы с дыханием, однако ранее считалось, что причиной тому избыток жира в области диафрагмы, оказывающий давление на грудную клетку. Однако новое исследование, опубликованное в Европейском респираторном журнале, показало, что здесь задействован другой механизм, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ученые из Университета Западной Австралии произвели вскрытие легких 52 умерших людей, 16 из которых умерли от астмы, 21 - страдали астмой, но умерли от несвязанных причин, а 15 никогда не испытывали астматических симптомов.

Исследователи изучали образцы под микроскопом и с помощью окрашивания количественно определяли уровень жировой ткани, присутствующей в стенках дыхательных путей. Затем они сравнили полученные данные с индексом массы тела (ИМТ) каждого человека.

В результате обнаружилась прямая корреляция между ИМТ и уровнем жира в легких: чем больше было у человека избыточного веса, тем больше жировых клеток (адипоцитов) присутствовало в дыхательных путях.

Жировая ткань состоит из тысяч адипоцитов. Ее основная работа заключается в накоплении энергии для последующего использования, но она также обеспечивает защитную прослойку. Но в легких эта прослойка ни к чему - она лишь мешает и затрудняет дыхание.

"Мы обнаружили, что избыток жира накапливается в стенках дыхательных путей и усиливает воспаление в легочной ткани. Мы считаем, что такое утолщение дыхательных путей ограничивает поток воздуха в легкие и из него, и это может, по крайней мере, частично объяснить увеличение симптомов астмы", - говорит доцент Питер Нобл, соавтор исследования из Университета Западной Австралии.

Теоретически эти результаты подсказывают, что астму можно лечить или даже обратить вспять с помощью похудения.

"Следует провести дополнительные исследования и понять, можно ли обратить вспять ожирение легких вместе с потерей веса. В то же время мы должны поддерживать пациентов с астмой, помогая им контролировать вес", - комментирует профессор Тьерри Троостерс, президент Европейского Респираторного общества, который не принимал непосредственного участия в исследовании.

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