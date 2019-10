Ваше здоровье и долголетие напрямую связаны с тем, что вы едите. Day.Az со ссылкой на Lifehacker.ru представляет 18 продуктов, наполненных антиоксидантами, витаминами и минералами, которые помогут увеличить срок жизни и избежать рака и других заболеваний. Ешьте их чаще!

1. Брокколи

Брокколи снижает риск возникновения язвы желудка и даже рака. 10-летнее исследование с участием 47 909 человек, опубликованное Гарвардской школой общественного здоровья (США), показало прямую взаимосвязь между потреблением крестоцветных овощей и развитием рака мочевого пузыря.

Метаанализ, рассматривающий результаты 87 исследований, установил, что брокколи и другие крестоцветные овощи действительно снижают риск возникновения рака. Всего 10 граммов овощей в день может увеличить ваши шансы на то, что вы никогда не заболеете раком.

Ещё одно исследование показало, что всего две порции крестоцветных овощей в день снижают риск развития рака на 50%.

Почему брокколи так эффективна в профилактике рака? В состав этой капусты входят сульфорафан и индол - вещества, обладающие противораковой активностью.

2. Лосось

Как и несколько других видов рыбы (макрель, сардина, тунец), лосось содержит омега-3 жирные кислоты. Регулярное употребление этих видов рыбы снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и препятствует возникновению воспалительных процессов.

3. Вода

Выпивая достаточное количество воды в день, вы снижаете риск возникновения тромбов. Также это помогает чувствовать себя моложе и поддерживать высокий уровень энергии.

4. Ягоды

Клубника, черника, малина - все эти ягоды богаты антиоксидантами, которые защищают организм от окислительного действия свободных радикалов и помогают избежать возрастных заболеваний.

В 2012 году учёные Гарвардского университета (США) обнаружили, что всего одна порция черники и две порции клубники в неделю помогают предотвратить снижение когнитивных функций, связанное со старением.

5. Чеснок

Долгожитель из Пенсильвании, 107-летняя Нэнси Фишер (Nancy Fisher) считает, что прожила так долго из-за своей любви к чесноку. Возможно, она права.

Исследования обнаружили, что фитохимические вещества в чесноке препятствуют формированию канцерогенов. Кроме того, люди, чаще употребляющие чеснок, имеют сниженный риск возникновения рака толстой кишки.

6. Оливковое масло

Мононенасыщенные жиры в оливковом масле поддерживают здоровье сердца и мозга, а также защищают от рака.

Кроме того, оливковое масло полезно для кожи. Лиза Дрэйер (Lisa Drayer), врач-диетолог и автор книги The Beauty Diet: Looking Great Has Never Been So Delicious, утверждает, что женщины, употребляющие в пищу оливковое масло, имеют более гладкую и здоровую кожу.

7. Китайская листовая капуста (бок-чой)

Исследование Университета Вандербильта (США) обнаружило, что у больных, переживших рак молочной железы и употребляющих в пищу овощи, а особенно репу, капусту и бок-чой, снижался риск рецидива.

8. Авокадо

Авокадо снижает количество холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), который переносит общий холестерин в ткани организма. "Плохой" холестерин провоцирует появление бляшек на стенках сосудов и увеличивает риск развития атеросклероза и болезней сердца.

В то же время авокадо увеличивает количество "хорошего" холестерина, который переносит общий холестерин из мозга, сердца и других органов в печень, где он перерабатывается в желчь.

9. Томаты

Розовые помидоры - лучший источник каротиноидов, в частности, ликопина - антиоксиданта, который защищает организм от онкологических, сердечно-сосудистых, воспалительных и глазных заболеваний.

10. Бобы

В бобах содержится 21% белка, 77% сложных углеводов, много клетчатки и питательных веществ. Бобы - обязательная часть диеты "голубой зоны", мест с наибольшим количеством долгожителей.

11. Цельнозерновые продукты

Исследование, которое проводилось с участием более 40 000 пожилых женщин, выявило, что употребление цельнозерновых продуктов 4-7 раз в неделю снижает риск смерти от рака и сердечно-сосудистых заболеваний на 31%.

12. Красное вино

Небольшое количество красного вина снижает стресс, что хорошо сказывается на всём организме в целом. Люди из "голубой зоны" в среднем выпивают около трёх бокалов вина в день.

13. Листовые овощи

Зеленые листовые овощи - настоящее сокровище в плане полезных веществ. На острове Икария, знаменитом своими долгожителями, растёт более 75 видов листовых овощей.

Листовые овощи богаты клетчаткой, фолиевой кислотой, витамином С, калием и магнием. Кроме того, они включают такие фитохимические вещества, как лютеин, бета-криптоксантин, зеаксантин и бета-каротин.

Каротиноиды лютеин и зеаксантин концентрируются в хрусталике глаза и макулярной области сетчатки, защищают от катаракты и возрастных дегенеративных процессов сетчатки - основных причин слепоты в пожилом возрасте.

Кроме того, зеленые листовые овощи богаты антиоксидантами, которые защищают организм от онкологических заболеваний.

14. Зеленый или травяной чай

Зеленый чай снижает риск возникновения заболеваний сердца и некоторых видов рака. Жители Икарии заваривают травы - розмарин, дикую полынь и одуванчик. Все эти травы известны противовоспалительным эффектом.

15. Кофе

Да, ваша утренняя доза кофеина может продлить вам жизнь. Исследование Гарвардского университета, проведённое в 2008 году, обнаружило, что у женщин, выпивающих три чашки кофе в день, на 18% ниже вероятность умереть от болезни по сравнению с теми, кто не пьёт бодрящего напитка.

А если женщина выпивает пять чашек кофе в день, риск смерти снижается на 26%. Однако здесь не работает принцип "больше, значит лучше". После шести чашек кофе процент риска смерти по сравнению с непьющими кофе снижается до 17%.

Пользу кофе подтверждает ещё одно исследование, проведённое в Национальном институте здоровья (США) в 2012 году. Исследователи контролировали разные факторы - курение, алкоголь, употребление красного мяса - и обнаружили, что люди обоих полов, пьющие кофе, живут дольше.

16. Темный шоколад

Исследование Гарвардского университета (США), проведённое в 1999 году с участием 8 000 мужчин, доказало влияние тёмного шоколада на продолжительность жизни. Оказалось, что участники, употребляющие тёмный шоколад три раза в месяц, жили на год дольше, чем те, кто этого не делал.

17. Орехи

В орехах содержится много жиров, белков, клетчатки, витаминов и минералов. Это, пожалуй, самая полезная еда для быстрых перекусов "на бегу".

18. Краснокочанная капуста

Этот яркоокрашенный овощ помогает поддержать здоровье мозга и защищает от рака за счёт высокого содержания антиоксидантов.

Краснокочанная капуста помогает не только дольше жить, но и лучше выглядеть. Большое количество витамина А помогает сохранить здоровую и эластичную кожу, ускоряет обновление клеток и защищает от солнца.

