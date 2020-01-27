Что будет с глазами, если спать в линзах

Представьте: вы ненадолго прилегли на кровать отдохнуть, на секунду закрыли глаза, а проснулись на следующий день в уличной одежде, с остатками вчерашнего макияжа и - о ужас - в ваших контактных линзах. Знакомая ситуация? Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, что может произойти с нашими глазами, если уснуть в контактных линзах.

Когда мы спим, наши глаза отдыхают и выполняют регенеративную работу. Для этого они нуждаются в кислороде, который является жизненно важным для здоровья роговицы глаз.

Поэтому, первое, что происходит, когда вы засыпаете в линзах, это перекрытие доступа кислорода к вашим глазам. Поступление недостаточного количества кислорода имеет несколько последствий.

Во-первых, это угроза гипоксии, которая возникает, когда определенная часть тела лишена кислорода. В легких случаях гипоксия проявляется в отеке роговицы и временном ухудшении зрения, его затуманенности. В тяжелых случаях могут развиться микроцисты, которые вызывают серьезные нарушения зрения.

Во-вторых, у вас может появиться синдром "красных глаз". Он не относится к конкретному заболеванию и возникает как из-за гипоксии, так и из-за инфекции или аллергии. Помимо покраснения глаз, данный синдром выражается в ощущении инородного тела в глазах и дискомфорте.

Каждый раз, когда вы вводите инородный предмет внутрь вашего тела и оставляете его на длительное время, возникает большой риск возникновения самых разных инфекций. Если бактерии случайно попали в ваш глаз и проникли в роговицу, контактные линзы создают идеальные условия для процветания и развития самых разных инфекций.

Среди заболеваний, которые могут возникнуть из-за сна в линзах, конъюнктивит и акантамебный кератит. Последним называют редкое заболевание, при котором амебы проникают в роговицу. Потенциальные последствия обоих заболеваний - необратимое ухудшение зрения или слепота.

Самое большое осложнение, которое может возникнуть в результате сна в контактных линзах, называется язвой роговицы, оно требует экстренного лечения. Симптомы включают изменения зрения, покраснение глаз и помутнение роговицы, дискомфорт и боль в глазах, чрезмерное слезотечение. Это считается самым серьезным осложнением, потому что оно может вызвать потерю зрения и потребовать пересадки роговицы. Трансплантация роговицы - одна из самых серьезных операций на глазах, и тот факт, что сон в контактных линзах может в конечном итоге привести вас к подобным последствиям, довольно пугает.

Поэтому, надевая контактные линзы с утра, обязательно снимайте их перед сном, даже если у вас был очень тяжелый день. Если с утра вы понимаете, что все-таки забыли: сначала подождите несколько минут перед тем, как пытаться снять линзы, при необходимости используйте увлажняющие капли для контактных линз, а после снятия не надевайте линзы хотя бы еще несколько часов, чтобы убедиться, что глаза в норме.