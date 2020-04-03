Рекомендации для онкологических больных в связи с коронавирусом (R)

Число пациентов в мире, инфицированных коронавирусом (SARS-CoV-2), растет экспоненциально с каждым днем. Университет Джона Хопкинса 31 марта 2020 года заявил, что число людей, зараженных вирусом, уже превысило 800 000 (www.coronavirus.jhu.edu).

Естественно, что как и люди с различными типами сердечно-сосудистых и гипертонических заболеваний, пациенты, страдающие онкологическими заболеваниями, очень обеспокоены динамикой роста коронавируса и чтобы максимально защититься от пандемии часто задают различные вопросы о влиянии этой вирусной инфекции на их заболевание.

Учитывая это, мы хотели внести ясность в наиболее часто задаваемые вопросы больных раком, с целью проинформировать их. Наши рекомендации основаны на информации Национального онкологического центра (НОЦ) и Университетской клиники Франкфурта в Германии, построенной на современных медицинских научных данных ведущих мировых онкологических обществ мира, а также на практическом клиническом опыте.

Пандемическая природа этой болезни и тот факт, что она уже повлияла на жизнь каждого из нас, побудили наших граждан искать информацию об этой болезни из различных средств массовой информации. Прежде всего, кратко заметим, что COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) представляет собой недавно возникшее инфекционное заболевание, и коронавирус (SARS-CoV-2), вызывающий это заболевание, может передаваться от человека человеку капельным путем.

Этот респираторный вирус имеет высокую контагиозность (заразительность) и может легко передаваться другим людям на расстоянии менее 2 метров. Инкубационный период заболевания, то есть время от заражения до появления первых клинических признаков, составляет около 14 дней, в среднем 6-7 дней (Li Q. et al. N Engl J. Med. 2020).

Симптомы COVID-19 очень похожи на симптомы известного нам вируса гриппа. Таким образом, в то время, как у одних это протекает в очень легкой форме, у других вызывает более серьезные осложнения. К этим симптомам относят насморк, общую слабость, кашель, образование мокроты, лихорадку и одышку. В тяжелых формах вирус может привести к таким осложнениям, как пневмония и острая легочная недостаточность, вызывая воспаление нижних дыхательных путей, особенно легких.

Диагноз заболевания может быть подтвержден лабораторным анализом вируса в носоглоточном мазке или мокроте методом ПЦР (Polymerase chain reaction) - полимеразная цепная реакция. Мы отслеживаем тяжелое протекание COVID-19 особенно у пожилых людей, людей с онкологическими, хроническими заболеваниями сердца, легких и метаболическими заболеваниями.

Ниже мы попытаемся прояснить ряд вопросов, которые нам часто задают пациенты с онкологическими заболеваниями:

1. Какие меры следует предпринять онкологическим больным для предотвращения инфекции во время пандемии коронавируса?

- Прежде всего, следует отметить, что пациентам с онкологическими заболеваниями рекомендуется строго следовать рекомендациям и профилактическим мерам, предоставляемым международными и местными структурами здравоохранения, такими как Национальный онкологический центр (НОЦ) и Университетская клиника Франкфурта в Германии. Онкологических больных, особенно при получении иммуносупрессивной терапии, следует максимально изолировать в домашних условиях, строго придерживаясь карантинного режима.

Кроме того, запланированные операции должны быть максимально отложены. Если у пациентов, получающих химиотерапию, наблюдается высокая температура, следует проверить количество лейкоцитов в крови и уровень С-реактивного белка (CRP). Если количество белых клеток, особенно лейкоцитов, в норме, но уровень С-реактивного белка (CRP) повышен, то наиболее вероятной причиной высокой температуры является вирусная инфекция, при которой следует провести тест COVID-19 и изолировать пациента до тех пор, пока не станут известны результаты теста. Пациенты с положительным результатом теста должны быть немедленно переведены в больницу, где лечат инфицированных COVID-19 с целью предотвращения коронавирусной инфекции у других пациентов, проходящих лечение в онкологических центрах.

Когда появляются первые признаки заболевания, пациент может связаться с врачом или клиникой по телефону и получить информацию о мерах, которые необходимо предпринять.

В это время следует обратить внимание на обычные гигиенические меры. Они включают в себя регулярную дезинфекцию рук, ношение защитных масок, следует избегать зараженных людей и людных мест, а также максимально возможное ограничение социальных контактов.

Если у онкологических больных также имеется сахарный диабет, артериальная гипертензия (высокое давление) и заболевание легких одновременно, в этом случае нормы клинических и лабораторных параметров заболеваний должны контролироваться с помощью лекарств.

Кроме того, следует обратить внимание на прием пищи, особенно если есть дефицит витамина D и железа, что следует исправить путем приема лекарств. В течение дня пациенты не должны быть ограничены в движении, следует заниматься как можно большим количеством легких видов спорта и делать легкие физиотерапевтические и дыхательные упражнения дома.

Положительные эффекты прекращения курения для онкологических больных были не раз подтверждены научными исследованиями. В частности, при инфекциях верхних дыхательных путей, таких как COVID-19, сигарета действует как особый фактор риска, в составе которой более чем 100 вредных веществ никотинового типа, нарушающих нормальную дыхательную функцию.

Это создает благоприятные условия для развития заболеваний и различных микроорганизмов в дыхательных путях.

2. Высока ли вероятность наиболее тяжелого протекания COVID-19 у пациентов с онкологическими заболеваниями?

- В целом, другие известные респираторные вирусы также могут стать причиной пневмонии и привести к смерти, вызывая более частые осложнения у онкологических больных, чем у здоровых людей. Это связано со слабой мобилизацией компонентов иммунной системы при заражении у онкологических больных. COVID-19 является новым заболеванием, хотя высокая вероятность инфицирования коронавирусной инфекцией у онкологических больных еще не подтверждена исследованиями, но эксперты не исключают такой возможности.

Многие международные онкологические общества, основываясь на экспериментах с другими известными респираторными вирусами, классифицируют пациентов, особенно с ослабленной иммунной системой, как в группе риска.

В эту категорию входят следующие заболевания и факторы риска:

- возрастная группа старше 65 лет;

- хронические сердечно-сосудистые, легочные и метаболические заболевания (артериальная гипертензия, сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких и др.);

- лейкоцитопения (недостаток лейкоцитов в крови);

- низкий уровень иммуноглобулина в крови;

- прием длительных иммунодепрессантов (стероидов и антител);

- гематологические раковые заболевания (лейкемия, лимфома и др.);

- фаза нейтропении при трансплантации аллогенных стволовых клеток;

- Врожденный иммунный дефект.

Рекомендуется, чтобы онкологические пациенты с перечисленными выше факторами риска уделяли особое внимание мерам защиты против вируса.

3. Следует ли отложить при пандемии COVID-19 лечение онкологических заболеваний (химиотерапия, облучение, иммунотерапия, гормоны и т.д.) ?

- Начало, продолжение или изменение цитостатического лечения следует определять индивидуально и ситуативно для каждого пациента. В этом случае следует особо учитывать онкологическую эффективность и побочные эффекты принимаемых химических веществ.

Риск коронавирусной инфекции у онкологических больных зависит от их образа жизни и социальных отношений. При высоко пролиферативных онкологических заболеваниях экстренная химиотерапия должна быть в приоритете, нежели вероятность заболевания вирусной инфекцией.

Высокопролиферативные раковые клетки, которые остаются без контроля, если их не лечить, еще больше ослабляют иммунную систему человека. Это может привести к смерти не только от коронавируса, но и от системных инфекций, вызванных другими распространенными оппортунистическими микроорганизмами.

Однако при некоторых хронических и хорошо контролируемых онкологических заболеваниях химиотерапия может быть отложена во время пандемии. Такие ответственные решения для каждого пациента с онкологическими заболеваниями должны приниматься на индивидуальной основе с несколькими клиническими критериями. Критериями, которые следует учитывать при принятии решения, являются цель лечения (куративная или паллиативная), степень подавления иммунитета (высокая или низкая), фаза заболевания (острая или хроническая), рецидив заболевания, то есть вероятность возобновления (низкая или высокая) вероятность развития коронавирусной инфекции (низкая или высокая) и одновременное наличие других заболеваний и факторов риска у пациента.

В случае коронавирусной инфекции онкологических больных лечат в основном симптоматически, а в некоторых случаях с использованием противовирусных препаратов (например, ингибиторов протеазы).

В случаях осложнений, таких как острая легочная недостаточность, лечение продолжается в отделении интенсивной терапии и реанимации. Продолжение химиотерапии или другой цитостатической терапии у онкологических больных, инфицированных коронавирусом, должно основываться на совместном решении онколога и инфекциониста только после полного выздоровления пациента.

Тут обязательно должен быть принят во внимание важный момент. В наше время некоторые пациенты получают химиотерапию и лучевую терапию в амбулаторных условиях. Но, в текущий период карантина коронавируса, они подвергаются большему риску заражения пандемией и заражения других пациентов. Поэтому неотложную химиотерапию и лучевую терапию необходимо проводить в условиях стационара, чтобы онкологический больной не стал дополнительным носителем и передатчиком COVID-19.

4. Можно ли проводить онкологические операции во время пандемии COVID-19? Или можно ли заменить плановые онкологические операции на химиотерапию или лучевую терапию?

- Отсрочка операции может быть только в том случае, если она не влияет на общую продолжительность жизни пациентов и рецидив заболевания. Потому что во многих случаях онкологическая эффективность хирургического лечения не может быть заменена химиотерапией или лучевой терапией. Как исключение, если пациент уже имеет симптомы COVID-19 до операции, в этом случае первым долгом должны быть проведены наблюдение и лечение этого заболевания.

5. Можно ли переливать кровь пациентам с онкологическими заболеваниями во время пандемии коронавируса?

- Нет научных данных о передачи коронавируса через кровь. Пациентам с COVID-19 и тем, кто был в контакте с этими пациентами в последние дни, не разрешается сдавать кровь. Эксперты из Института Роберта-Коха в Германии не видят риска заражения COVID-19 при переливании крови.

В заключение, стоит отметить, что страх у больных раком перед инфекцией не должен мешать лечению и борьбе с серьезными заболеваниями, такими как рак. У онкологических больных, которые своевременно получают эффективное лечение, вероятность развития инфекционных заболеваний меньше, чем у тех, кто не получает своевременного лечения. Откладывание процедур лечения для каждого онкологического больного может быть осуществлено только в том случае, если не ожидается снижения эффективности назначенного онкологического лечения. В тех случаях, когда лечение не может быть отложено, онкологическое лечение пациентов должно проводиться в рамках строгих профилактических мер против коронавируса. Конечно, такие ответственные решения и лечение должны проводиться под строгим контролем опытных врачей.

Академик Джамиль Алиев,

Генеральный директор Национального онкологического центра министерства здравоохранения Азербайджанской Республики

Хаял Гасымлы,

Сотрудник кафедры онкогинекологии Франкфуртского университета Германии, доктор медицинских наук