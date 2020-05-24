Как распознать первые признаки шизофрении?

Шизофрения - серьезное психическое заболевание, которое влечет за собой расстройство мыслительных процессов и трудности в управлении эмоциями. Люди, у которых есть даже первые признаки шизофрении, слышат и видят несуществующие вещи, испытывают трудности в распознавании реальных и нереальных объектов. Хорошая новость! Несмотря на бред и галлюцинации, больные в большинстве своем неопасны для окружающих. А при должном лечении их прогноз не безнадежен. Регулярная психотерапия может помочь таким людям жить более-менее полноценной жизнью и даже научиться получать удовольствие. Как выявить первые признаки шизофрении?

Вопреки убеждениям, эта болезнь диагностируется относительно часто: у 6 людей из 1000.

Более того, симптомы шизофрении нарастают постепенно, поначалу близкие начинают отмечать у больных слегка эксцентричное поведение. Типичная картина - когда подающий надежды отличник неожиданно забрасывает учебу, начинает пренебрежительно относиться к своему внешнему виду, теряет интерес к увлечениям, становится затворником. Здесь нужно обратить внимание на следующие моменты, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Изоляция от социума. Душа компании превращается в социофоба, испытывает равнодушие к любимым людям и увлечениям, перестает ходить на работу (учебу).

Проявление амбивалентных чувств. Больной сам себе противоречит, переживает противоположные эмоции (люблю-ненавижу, радость-печаль, страх-воодушевление).

Развивается странная манера разговора. Человеку сложно поддерживать заданную тему, он постоянно уходит от вопросов.

Сложности с концентрацией на бытовых задачах. Больной может забыть почистить зубы, не надеть штаны, из чистюли превращается в грязнулю, что ему никогда не было свойственно.

Усиливаются тревожные мысли. Появляется обсессивно-компульсивное поведение, апатия или депрессия.

Описанные симптомы со временем усугубляются и становятся более заметными, растет их частота и интенсивность. Увы, к врачу таких людей приводят позже, когда шизофрения приобретает классическую форму. Характерные признаки шизофрении

1. Бессвязный бред (у 90% больных)

"Сосед пытается меня отравить радиоактивными волнами", "меня хотят похитить марсиане для исследований", "я Наполеон (Петр I, Клеопатра), что пришел в этот мир с особой миссией", "я вижу знаки, слышу голоса ангелов, они пытаются мне что-то сказать". Самые частые фантазии шизофреников связаны с идеей преследования, контроля над разумом, манией величия, какими-то особенными способностями, которыми он обладает (левитация, чтение мыслей, общение с чертами и ангелами, дар видения умерших предков).

2. Галлюцинации

Могут быть зрительными, тактильными, но чаще всего - слуховые. Больной видит страшных монстров, жуков, картины гниения собственной плоти. Слышит голоса, которые его преследуют, дают ему странные приказы или активно его унижают и обесценивают. И чем активнее шизофреник отгораживается от социума, тем больше усиливаются галлюцинации.

3. Эксцентричное поведение

Отличник становится двоечником, тихоня - истериком, помешанный на чистоте утопает в грязи, экстраверт отказывается выходить в реальный мир. Человек сам не свой в прямом смысле слова. Ему сложно контролировать свои импульсы, заботиться о своих потребностях, выполнять рутинные дела. Чаще всего шизофреники разрывают все связи с миром и превращаются в затворников.

4. Фрагментарное мышление

Речь больного шизофренией бессвязна и бессмысленна. Он не может поддерживать простой разговор, выдает нелогичные ответы, придумывает несуществующие слова. А также его может перемкнуть, тогда он будет повторять одну и ту же фразу снова и снова.

5. Негативные симптомы

При шизофрении снижается сексуальное влечение и яркость эмоциональных реакций. Более того, человек погружается в апатию, не может почувствовать радость жизни, ему сложно заставить себя делать привычные действия. Голос теряет краски, становится вялым, монотонным. Глаза кажутся безразличными. Больной уходит от прямого контакта, может целыми днями лежать и смотреть в одну точку. Теряется самая примитивная мотивация - поесть, помыться, расчесаться.