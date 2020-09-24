Лучше пить воду из-под крана, чем газировку и сладкие напитки

Всемирная организация здравоохранения считает полезным выработать у детей привычку пить воду, в том числе из-под крана, вместо газированных и сладких напитков.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил руководитель Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Жоао Бреда на презентации "Руководства по детскому питанию и физической активности для родителей и людей, работающих с детьми 6-10 лет", подготовленного Европейским региональным бюро ВОЗ при поддержке Минздрава России.

Представитель ВОЗ указал, что сладкие напитки одних и тех же марок, продаваемые в Западной и Восточной Европе, содержат разное количество сахара. По его словам, если в Великобритании упаковка сладкого напитка содержит 35-40 г сахара, то в продукции, продаваемой в Восточной Европе сахара будет на 10 г выше. При этом суточная норма потребления сахара для детей в возрасте 6-10 лет составляет порядка 25 г в день.

"Это [разный уровень содержания сахара в напитке] то, что создает привычки наших детей, и, в частности, мы бы хотели создать у них привычку пить воду, - сказал Бреда. - Воду можно пить даже из-под крана, таким образом мы защищаем окружающую среду".

Он также констатировал, что книга содержит рекомендации по питанию и физической активности для детей. По словам Бреды, руководство призвано стать настольным пособием по ведению здорового образа жизни для всей семьи.