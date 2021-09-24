Инактивированная вакцина от коронавируса оказалась безопасной для пациентов с ВИЧ

Китайские медики и выяснили, что инактивированная вакцина от коронавируса нового типа BBIBP-CorV не вызывает у носителей ВИЧ осложнений и заставляет иммунитет вырабатывать антитела к SARS-CoV-2, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наши наблюдения говорят, что инактивированные вакцины безопасны для людей с ВИЧ. Благодаря подобным препаратам у пациентов вырабатывается большое количество антител, если они принимают антиретровирусные препараты и количество CD4-клеток остается достаточно высоким", - пишут исследователи.

В исследовании медиков под руководством профессора Фуданьского университета (Китай) Ваня Яньминя участвовали 70 добровольцев. У 40 из них диагностировали заражение ВИЧ, они принимали антиретровирусные препараты, остальные были обычными здоровыми жителями КНР.

В апреле - июне всем участникам исследования ввели по две дозы вакцины BBIBP-CorV. Она представляет собой ослабленный штамм коронавируса нового типа. Вакцину разработали специалисты китайской компании Sinopharm.

В ходе исследования ученые отслеживали, как меняется состояние здоровья носителей ВИЧ и здоровых людей, а также измеряли концентрацию антител в их крови.

Наблюдения показали, что пациенты с ВИЧ-инфекцией хорошо переносили вакцину BIBP-CorV. Она вызывала у них побочные эффекты так же редко, как и в контрольной группе. Уже через несколько недель после ввода второй дозы вакцины ученые зафиксировали высокий уровень антител в организме больных добровольцев.

Вакцинация привела к неожиданному положительному эффекту: после того, как медики ввели в их организм вакцину BIBP-CorV, количество вирусных частиц в плазме крови ВИЧ-пациентов временно упало. В дополнение к этому, число активированных Т-клеток в их теле заметным образом снизилось, причины чего пока остаются загадкой для исследователей.

В ближайшее время ученые планируют получить ответы на эти вопросы, а также изучить долгосрочные последствия вакцинации ВИЧ-инфицированных пациентов в ходе длительных наблюдений за состоянием их здоровья. С другой стороны, уже сейчас можно говорить о безопасности и высокой эффективности инактивированных вакцин и для носителей вируса иммунодефицита, подытожили профессор Вань Яньминь и его коллеги.