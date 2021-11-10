Объяснена способность вариантов SARS-CoV-2 уклоняться от антител

Исследователи из США нашли объяснение тому, почему дельта- и каппа-варианты коронавируса способны уклоняться от нейтрализующих антител. Статья ученых опубликована в журнале Science, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты из Вашингтонского университета собрали образцы плазмы 37 человек в возрасте от 22 до 66 лет, вакцинированных препаратами Moderna, Pfizer или Johnson & Johnson. Выяснилось, что при дельта-, каппа- и дельта-плюс-вариантах SARS-CoV-2 у пациентов снижалась нейтрализующая способность вырабатываемых при вакцинации антител. Наибольшее снижение было отмечено для дельта-плюс-варианта. У половины получивших вакцину Johnson & Johnson антитела теряли способность нейтрализовать один из вариантов.

С помощью криоэлектронной микроскопии исследователи изучили мутации S-белков - основных инструментов, позволяющих заражать клетку - трех вариантов коронавируса. Выяснилось, что у дельта-варианта произошла "потрясающая перестройка" N-концевого домена белка, позволившая тому стать более пластичным при уклонении от антител. При этом способность связываться с рецептором ACE2 у дельта- и каппа-вариантов осталась сравнимой с уханьским вариантом, а у дельта-плюc-варианта даже снизилась.

Ученые проанализировали взаимодействие вариантов коронавируса с 11 антителами. Одно из последних - S2X303 - оказалось способным к перекрестной реакции сразу с несколькими вариантами. Специалисты проанализировали, как оно нейтрализует коронавирус и выяснили, что оно связывается с N-концевым доменом под необычным - почти на 90 градусов отличным от других антител - углом. Исследователи надеются, что их открытия помогут в разработке новых вакцин против COVID-19.