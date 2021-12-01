Биологи открыли ранее неизвестный механизм действия антител на вирусы
Ученые выяснгили, что некоторые антитела могут деформировать структуру оболочек вирусов, чтобы те не могли присоединиться к поверхности заражаемых клеток. Результаты исследования опубликовал научный журнал Cell, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Считается, что антитела соединяются с вирусами и блокируют работу их белков, которые нужны для заражения клетки. Мы выяснили, что некоторые антитела могут столь сильно деформировать вирусные частицы, что те просто не могут прикрепиться к заражаемым клеткам", - сказал один из авторов исследования, доцент Пенсильванского университета Ганеш Ананд.
Антитела - это крупные белковые молекулы, которые состоят из нескольких длинных цепочек аминокислот. Они соединены друг с другом таким образом, что эти белковые нити могут соединяться только с определенно устроенными молекулами, которые присутствуют на поверхности вирусов, бактерий или других опасных объектов микромира.
В случае с микробами и грибками антитела служат "метками", которые привлекают внимание клеток иммунной системы и заставляют их уничтожить помеченный объект. Если же антитело присоединяется к вирусу, то оно, как считали ученые до недавнего времени, не дает белкам оболочки патогена соединиться со здоровой клеткой и ввести в нее генетический материал вируса.
Ананд и его коллеги обнаружили, что существует как минимум еще один тип антител с совершенно иным механизмом действия на вирусные частицы. Ученые совершили это открытие во время опытов с моноклональными антителами, которые могут нейтрализовать частицы вирусов Зика и лихорадки денге.
Необычно широкий спектр действия этих молекул, получивших имя C10, заинтересовал биологов и заставил их детально проследить за тем, как эти антитела соединялись с частицами и того, и другого вируса. Для этого ученые соединили вирусные частицы и молекулы C10, заморозили их и просветили при помощи криоэлектронного микроскопа.
Эти снимки и спектроскопические наблюдения неожиданно указали на то, что молекулы C10 по-разному взаимодействовали с частицами вирусов Зика и денге. В первом случае они блокировали реакции между вирусными белками и оболочкой клеток, тогда как при соединении с частицами вируса денге антитела столь сильно деформировали их оболочку, что те теряли способность сцепляться с поверхностью клеток.
Подобная особенность этих антител не только объясняет, почему молекулы С10 могут нейтрализовать два разных патогена, но и указывает на существование ранее неизвестного механизма действия антител на вирусы. Эту особенность антител можно использовать для создания новых моноклональных препаратов, способных одинаково эффективно нейтрализовать сразу несколько видов вирусов, подытожили ученые.
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