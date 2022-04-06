Перечислены симптомы похожего на инфаркт заболевания

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" перечислил симптомы заболевания, похожего на инфаркт. Таким недугом он назвал панические атаки (ПА), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

"Панические атаки - это стресс и наши ответы на него. Как показывают исследования, очень часто диагноз "паническая атака" задерживается на годы", - объяснил медик.

Доктор заявил, что симптомы такого психического расстройства, как паническая атака, схожи с признаками инфаркта. Среди них он перечислил озноб, жар, чувство нехватки воздуха, головную боль, ощущение нереальности происходящего, одышку, а также учащенное сердцебиение. "Это классический диагноз инфаркта миокарда. Мы можем спутать с панической атакой приступ какой-то болезни", - пояснил он.

Специалист призвал не пытаться отличить атаку от другого диагноза самостоятельно. В случае проявления признаков ПА он посоветовал вызвать скорую и получить своевременную помощь врачей. "Без медиков не обойтись. Сильный стресс у женщин может закончиться синдромом такоцубо - расширением верхушки левого желудочка сердца. При этом может развиться отек легкого", - предупредил доктор.