Специалист-эксперт Министерства здравоохранения Гюнай Исмаилова рассказала о том, кто может соблюдать пост в месяц Рамазан, могут ли поститься те, у кого сахарный диабет, какие изменения могут возникнуть в организме этих людей в период поста. Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ предоставляет читателям данное интервью.

- Гюнай ханум, как известно, в священный месяц Рамазан мусульманам предписан ежедневный пост. Можно ли поститься при сахарном диабете?

- Соблюдение поста во время Рамазана для пациентов с сахарным диабетом может повысить риск развития различных осложнений. Так, пациенты с сахарным диабетом имеют высокий риск ухудшения состояния здоровья, ввиду того, что резкая смена режима питания, отказ от приема сахароснижающих препаратов, ограничение потребления жидкости может привести к таким тяжелым осложнениям, как диабетический кетоацидоз, кетоацидотическая и гиперосмолярная кома, развитию острых тромбозов, тяжелой гипогликемии. Возможными осложнениями, которые могут возникнуть в период соблюдения поста, являются нарушения метаболизма глюкозы, свободных жирных кислот и водно-электролитного баланса. Вот почему, прежде чем поститься, пациентам с сахарным диабетом необходимо учесть рекомендации врачей.

- Какие изменения в организме больных с дефицитом инсулина происходят во время поста?

- У людей без сахарного диабета потребление пищи стимулирует секрецию инсулина, что способствует депонированию глюкозы в печени и мышцах в виде гликогена. Во время поста, длительный отказ от пищи сопровождается снижением уровня глюкозы крови и уменьшением секреции инсулина. У них описанные выше процессы находятся под регулирующим влиянием инсулина и контринсулярных гормонов, что позволяет поддерживать концентрацию глюкозы в физиологическом диапазоне.

В то же время у пациентов с дефицитом инсулина продолжительный пост может привести к чрезмерному распаду гликогена и увеличению глюконеогенеза и кетогенеза. Уменьшение потребляемой пищи является фактором риска развития гипогликемии.

- Некоторые постящиеся, даже те, у кого нет диабета, во время Рамазана испытывают сильную жажду, а не чувство голода...

- Риск обезвоживания организма очень высок в странах с жарким и влажным климатом, а также у людей, выполняющих интенсивные физические нагрузки. Длительный отказ от приема жидкости во время поста может вызвать сильное чувство жажды. По этой причине изменения в организме человека могут увеличить риск свертывания крови и тромбообразования. Результаты ряда исследований показали, что у постящихся пациентов с сахарным диабетом тромбоз сосудов встречается чаще, чем у не постящихся.

- Каковы группы риска пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, постящихся во время Рамазана?

- Постящиеся пациенты с сахарным диабетом 1 и 2 типов по степени осложнения делятся на 4 группы риска.

К группе очень высокого риска относятся пациенты с неконтролируемым уровнем глюкозы в крови; с сахарным диабетом 1 типа; больные с хронической почечной недостаточностью и сопутствующими острыми заболеваниями; пациенты, выполняющие интенсивные физические нагрузки; беременные женщины; больные, находящиеся на гемодиализе и др.

К группе высокого риска относятся больные с любыми сопутствующими хроническими заболеваниями, больные с макрососудистыми осложнениями и др.

К группе умеренного риска относятся пациенты с хорошим гликемическим контролем, проводящие адекватный самоконтроль; пациенты, получающие сахароснижающие препараты с меньшим риском вызвать гипогликемии.

И наконец, к группе низкого риска относятся пациенты с хорошим контролем гликемии, находящиеся на лечении только диетой, метформином, глитазонами, глиптинами (иДДП-4), без сопутствующих заболеваний.

Хочу отметить, что пациентам с сахарным диабетом, которые находятся в группе очень высокого риска развития тяжелых осложнений, пост не рекомендуется. Желательно таких больных убедить не поститься во время Рамазана. Пост также может вызвать осложнения для пациентов с группы высокого риска.

С более подробной информацией о посте в месяц Рамазан, можно ознакомиться здесь: https://ramazan.day.az//