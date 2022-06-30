Изучен механизм возникновения длительных симптомов COVID-19

Ученые Западного университета изучили механизм возникновения длительных симптомов COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале Radiology, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе работы специалисты провели МРТ и попросили добровольцев вдыхать ксеноновый газ, что позволило в режиме реального времени проследить функционирование 300-500 миллионов микроскопических альвеолярных мешочков, отвечающих за доставку кислорода в кровь. Оказалось, что поступление кислорода в эритроциты нарушается у пациентов с коронавирусной инфекцией. Медики рассчитывают, что их открытие поможет скорректировать существующие методы терапии и помочь сократить длительность симптомов COVID-19, проявляющихся в одышке, усталости и затуманенности сознания.