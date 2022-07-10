В каких случаях солнцезащитные очки вредят глазам

Вред зрению наносит постоянное ношение солнечных очков. Об этом "Газете.Ru" рассказал ведущий офтальмолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Владимир Агеев, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Даже самые качественные линзы с высокой степенью защиты от ультрафиолета нельзя использовать постоянно. В противном случае ваши глаза настолько отвыкнут самостоятельно сопротивляться солнечным лучам, то просто не смогут обходиться без очков", - предупреждает доктор.

Также Владимир Агеев отметил, что не стоит носить очки без прямой необходимости. Например, в помещениях, где нет яркого солнечного света, и, тем более, в темноте.

"Из-за ограниченной освещенности глаза слишком быстро устанут, а их перенапряжение вызовет сильную головную боль. Особенно этот совет актуален для тех, кто склонен к мигреням", - уточняет офтальмолог.

Доктор рекомендует ответственно подходить к выбору очков и отдавать предпочтение тем, где есть UV-фильтр: "Если модель очень понравилась, но защитного покрытия на линзах нет или оно слишком маленькое, купить такие очки, конечно, можно. Но носить их дольше пары часов в день не рекомендуется. Некачественные линзы не просто пропускают ультрафиолет, но усиливают его проникновение на сетчатку глаза. В дальнейшем это может обернуться проблемами со зрением".

Кроме того, Владимир Агеев предостерегает от злоупотребления яркими расцветками линз, которые всего за пару часов могут приводить к головной боли, переутомлению и даже раздражительности.