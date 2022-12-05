Свиной грипп поражает легкие по аналогии с "дельта"-штаммом коронавируса. Об этом ТАСС заявил глава Института им. Н.Ф.Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург, передает Day.Az.

По словам академика, свиной грипп А (H1N1) вызывает более тяжелые легочные осложнения, чем некоторые другие варианты гриппа.

Гинцбург пояснил, что A (H1N1), как и коронавирус, образует синцитий. Когда клетки этого вещества начинают разрушаться, то большое количество вируса попадает в межклеточное пространство, и он может доходить до легких.

"Благодаря этому вероятность тяжелых легочных осложнений, воспалений легких, даже не бактериальной природы, а вирусной природы, при заражении H1N1 кратно вырастает по сравнению со многими другими антигенными вариантами гриппа", - добавил ученый.

По его словам, во время болезни вирус гриппа создает иммунодефицит, и иммунная система человека не справляется с бактериями, которые его окружают.