Старые варианты COVID циркулируют среди оленей и продолжают мутировать

Ученые из Корнеллского университета обнаружили, что варианты COVID-19, которые больше не циркулируют среди людей, продолжают распространяться среди белохвостых оленей. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Биологи собрали 5700 образцов лимфатических узлов оленей в период с 2020 по 2022 год в штате Нью-Йорке. Они не только нашли у оленей альфа-, бета- и гамма-варианты SARS-CoV-2, но и обнаружили множество мутаций в геноме вируса. Это означает, что вирусы могли циркулировать среди животных в течение многих месяцев.

На момент исследования эти варианты не циркулировали среди людей уже четыре-шесть месяцев. Олени могли заразиться COVID-19 в результате постоянного контакта с людьми во время охоты, реабилитации диких животных, кормления диких животных или через сточные воды.

Ученые считают, что мутации вируса могли позволить ему лучше распространяться среди оленей. Это означает, что вирус, распространившись на людей из животного резервуара в Азии, теперь нашел новый резервуар в дикой природе в Северной Америке.

Белохвостые олени - самые многочисленные крупные млекопитающие в Северной Америке, в США их насчитывается более 30 миллионов. Ранее в исследовании 2022 года COVID-19 был обнаружен у 40% белохвостых оленей. На данный момент ученые не уверены, могут ли олени служить долгосрочными резервуарами для этих устаревших вариантов. Их исследование, тем не менее, показало важность регулярного отслеживания вируса в популяциях этих животных и хищников, которые на них охотятся.