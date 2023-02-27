Cтимуляция спинного мозга вернула пациентам контроль над руками после инсульта

Медики из Университета Питтсбурга с помощью экспериментальной терапии помогли двум пациентам улучшить контроль над руками после инсульта. Исследование опубликовано в журнале Nature Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые предсказывают, что каждый четвертый взрослый в возрасте старше 25 лет перенесет инсульт в течение своей жизни, и у 75% из них будут наблюдаться серьезные проблемы с контролем движений рук. В настоящее время нет эффективных методов лечения паралича после инсульта.

Технология проста: пациенту имплантируют в шею тонкие металлические нити-электроды. На них подают электрические импульсы, которые активируют неповрежденные нейронные цепи, восстанавливая связь между спинным и головным мозгом с руками. Пациенты впервые за много лет смогли полностью разжать и сжать кулак, поднять руку над головой или отрезать кусочек еды с помощью вилки и ножа. При этом эффект сохранялся и после стимуляции, если пациент прошел курс процедур длиной несколько недель.

Разрешение на тестирование этой терапии на людях было получено после нескольких лет доклинических исследований, включающих компьютерное моделирование и испытания на макаках с частичным параличом рук. Эта технология уже используется для лечения сильной хронической боли. Кроме того, несколько исследовательских групп по всему миру показали, что стимуляцию спинного мозга можно использовать для восстановления подвижности ног после травмы спинного мозга.