Врач назвала самые вредные для ЖКТ продукты

Кандидат медицинских наук, диетолог, кардиолог и исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание" Светлана Павличенко сообщила, что самыми вредными для ЖКТ являются продукты, богатые сахаром и бедные пищевыми волокнами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, к таким продуктам относятся сладости и пакетированные соки, а также красное мясо и мясопродукты.

Специалист также подчеркнула, что на первом месте в списке самых опасных для ЖКТ находятся продукты глубокой переработки, которые содержат различные химические вещества. Она пояснила, что для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта необходимы пищевые волокна, которые участвуют в усвоении питательных веществ.

"Продукты глубокой переработки содержат рафинированные углеводы, лишенные пищевых волокон. При регулярном злоупотреблении они нарушают нормальную работу кишечника", - сказала врач.

Павличенко предупредила, что избыточное потребление сахара может нарушить баланс кишечного микробиома. "Кроме этого, сахар вызывает жировое перерождение печени", - сказала кардиолог.