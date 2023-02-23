Названа неожиданная причина появления морщин и второго подбородка

Российский врач-пародонтолог Мария Доржиева назвала неожиданную причину появления морщин и второго подбородка. Соответствующую информацию публикует "ФедералПресс", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалиста, причиной эстетических проблем в виде асимметрии или преждевременного старения может оказаться неправильное положение челюстей. "Когда люди замечают морщины или носогубные складки, то корректируют их с помощью ботокса или филлеров. Однако это решение поспешное, уколов красоты можно избежать с помощью ортодонтии", - объяснила она.

Так, Доржиева призвала обратиться к стоматологу, чтобы устранить второй подбородок или головные боли. "Как минимум, такое восстановление значительно упростит работу хирургов и косметологов, а также сделает эффект от нее более заметным и стабильным", - заключила пародонтолог.