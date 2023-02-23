Врач назвала восполняющие витамин С продукты питания

Врач-терапевт Татьяна Романенко перечислила продукты питания, которые восполняют недостаток витамина С. Соответствующую информацию приводит радиостанция "Говорит Москва", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалиста, к концу зимы содержание необходимых для организма веществ в пище снижается из-за ее долгого хранения. Однако, как сообщает Романенко, в квашеной капусте, овощах, цитрусовых и зелени находится большое количество недостающего витамина С.

При этом доктор предупредила, что прием аскорбиновой кислоты в виде аптечных препаратов показан в определенных случаях по назначению врача. "Витамин С может повлиять на свертывающую систему крови, спровоцировать обострение болезней ЖКТ, камнеобразование - нарушить кислотно-щелочное равновесие со стороны мочевыделительной системы и привести к образованию камней", - уточнила Романова.