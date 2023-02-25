Гастроэнтеролог опроверг вред острых продуктов для желудка

Считается, что острая пища вредит ЖКТ и даже может приводить к гастритам и язве, однако это не так. Острые специи не опасны и никак не воздействуют на желудок, а дискомфорт и спазмы в животе от подобных продуктов обусловлены только рефлекторным действием. Об этом Gazeta.ru рассказал гастроэнтеролог филиала израильской клиники "Хадасса" в Сколково Андрей Якушев, передает Day.Az.

По словам эксперта, острая еда не действует на желудок, потому что в нем в норме содержится соляная кислота.

"Соляная кислота - очень сильная, так что никакая острая пища и прочие специи, в том числе лимонный сок, по диапазону изменений pH близко не стоят рядом с соляной кислотой. Таким образом, закислить среду желудка внешними факторами представляется трудновыполнимой задачей", - сообщил врач.

Кроме того, добавил он, острая пища, как правило, содержит капсаицин - вещество, которое взаимодействует с нервными окончаниями, с рецепторами. Именно поэтому - за счет рефлекторного действия - возникает ощущение горечи, стимулируется прилив крови к органу, который соприкасается, например, с перцем. За счет того же рефлекторного эффекта острое и может вызывать дискомфорт в желудке и спазмы.

"Никакими гастритами и язвами желудка острая еда грозить не может. Дело в том, что в норме соляная кислота, которая содержится в желудке, не соприкасается с его стенкой. Между ними находится слой слизистой, покрытой геле-подобным веществом, которое защищает желудок от кислоты. При нарушении этого покровного вещества, при появлении в нем дефектов, кислота попадает дальше на стенки желудка и вызывает воспаления, язвы. Однако острая, жареная, копченая пища, специи - не влияют на состав этого слоя. На него влияют, например, хеликобактер и нестероидные противовоспалительные препараты, но точно не острое", - констатировал Якушев.

По словам гастроэнтеролога, специи сами по себе также не опасны. Опасность злоупотребления специями может быть обусловлена риском развития аллергических реакций, ведь у некоторых людей бывает аллергия, бывает тяжелая аллергия, вплоть до анафилаксии. У них новые специи, особенно из далеких стран, могут вызвать острую аллергическую реакцию, что приведет к угрожающей жизни ситуации.