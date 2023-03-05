Ученые раскрыли взаимосвязь объема рабочей памяти и способности контролировать внимание

Ученые из Уральского Федерального Университета совместно с коллегами из Германии установили, что объем информации, который человек можно удержать в голове, зависит от способности концентрироваться, но не от селективного внимания. Результаты исследования опубликованы в журнале Behavioral Sciences, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам ученых, емкость такой рабочей памяти в значительной степени определяет успехи в учебе, работе, в решении любых задач. В исследовании приняли участие 111 человек, которые прошли когнитивный тест. Они должны были запоминать и повторять цифры, буквы, цветные объекты. Например, одно из заданий подразумевало поиск буквы L среди множества T.

Как оказалось, контроль внимания и емкость рабочей памяти достаточно сильно связаны, тогда как селективное внимание и рабочая память являются независимыми процессами. Среди прочего также выяснилось, что культурные и языковые эффекты мало влияют на когнитивные процессы.

"Существует множество зарубежных исследований на подобную тему. Особенностью нашего исследования была проверка закономерностей на российской выборке. То есть мы доказали, что культурные и языковые эффекты мало влияют на когнитивные процессы. Но главная новизна в том, что мы дополнительно исследовали фактор селективного внимания: он оказался не связан с емкостью рабочей памяти. Мы привели аргумент в пользу того, что между двумя процессами все-таки нет связи", - заявили исследователи.