Подтверждена безопасность вакцин против COVID для беременных

Специалисты Королевского медицинского исследовательского института, Имперского колледжа Лондона и Университетского колледжа Лондона (Великобритания) подтвердили безопасность вакцин против COVID для беременных женщин, у которых не повышается риск выкидыша. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Human Reproduction, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи провели систематический обзор и метаанализ статей в базах данных EMBASE, MEDLINE и Cochrane CENTRAL, изучив статистику с момента начала пандемии до июня 2022 года и сравнив частоту выкидышей между беременными женщинами, получившими вакцину против COVID, и теми, кто ее не получил. Данные охватывали 149 685 беременных женщин.

Общий средний уровень выкидышей составляет девять процентов для женщин, получивших любую из доступных вакцин. Этот показатель не является статистически значимым по сравнению с показателем выкидышей у беременных женщин, которые не получали вакцину. Специалисты также не обнаружили существенных различий в показателях рождаемости.

Однако авторы признают, что неоднородность анализируемых исследований, которые они рассматривали, наряду с характеристиками пациентов и систематической ошибкой риска, предполагает, что качество некоторых данных не соответствовало научным стандартам. Таким образом, они предполагают, что для подтверждения их результатов требуется дополнительная работа.