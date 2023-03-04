Врач назвала последствия от проживания на высоких и низких этажах

Этаж дома, на котором живет человек, может влиять на его психику и соматическое здоровье. Об этом в пятницу, 3 марта, рассказала изданию "Газета.Ru" терапевт клиники Medical On города Новосибирска Юлия Коваленко, передает Day.Az.

Так, у жителей первых этажей чаще наблюдаются заболевания легочной системы и сниженный иммунитет. А вот у людей на верхних этажах нередко встречаются тревожные расстройства, а также головные боли и проблемы с артериальным давлением.

Более того, чем ниже живет человек, тем ближе он к подвальным помещениям, где есть риск распространения грибков и плесени. Также вблизи этих этажей часто скапливаются пыль и выхлопные газы от проезжающих рядом и прогревающихся автомобилей.

"Такие воздействия крайне опасны. Всё дело в том, что наш организм не способен справляться с такими агрессивными агентами без ущерба для здоровья, это превышает физиологические возможности систем детоксикации", ― пояснила Коваленко.

При этом жителям этажей выше седьмого может грозить промышленный смог с предприятий. А жители этажей выше 25-го могут столкнуться с крайне сухим воздухом, который поступает в их квартиры через систему кондиционирования. Еще в небоскребах нет возможности открыть окно для естественного проветривания.

Помимо этого, терапевт обратила внимание на то, что жильцы очень высоких этажей могут страдать из-за различных вибраций, низкочастотных инфразвуковых колебаний и перепадов атмосферного давления.

"От перечисленных факторов можно ожидать панических атак, нарушений сна и бессонницу, тревожные расстройства, головные боли, заболевания ЛОР-органов и, как следствие, подверженность респираторным инфекциям", ― добавила она.

В связи с этим эксперт посоветовала выбирать для жилья этажи с третьего по седьмой.