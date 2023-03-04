Эндокринолог рассказала, сколько белка требуется пожилым для поддержания мышц

Для предотвращения саркопении (потери мышечной массы при старении) необходимы не только тренировки, но и достаточное потребление белка - не менее одного грамма на килограмм массы тела в день. Об этом "Газете.Ru" рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Юлия Онучина, передает Day.Az.

"Наряду с эффективными регулярными физическими нагрузками для пациентов с саркопенией важно рациональное питание. Существенная роль отводится коррекции потребления белка. По мнению нескольких экспертных групп, суточный уровень потребления белка у здоровых пожилых людей должен составлять не менее 1,0-1,2 г/кг массы тела в день. Увеличение потребления белка до 1,0-1,5 г/кг массы тела в день рекомендуется пациентам с синдромом старческой астении с сохраненной функцией почек (скорость клубочковой фильтрации или СКФ не ниже 30 мл/мин/1,73 м²)", - объяснила Онучина.

Также врач отметила, что важно чередовать через день аэробные (кардиотренировки, то есть бег, танцы, плавание или езду на велосиеде) и анаэробные нагрузки (силовые тренировки, направленные на поддержание массы и силы мышц).

Эти вмешательства нужно внедрять в жизнь еще в молодости, так как саркопения - многолетний процесс. В среднем возрасте необходимо следить за уровнем холестерина, липидов низкой плотности и глюкозы в крови, а также артериальным давлением.