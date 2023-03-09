https://news.day.az/medicine/1544618.html Врач рассказал, можно ли тренироваться при легкой простуде
Врач рассказал, можно ли тренироваться при легкой простуде
Врач по спортивной медицине Николай Бувалин в ТГ-канале проекта "Спортивные выходные" рассказал, можно ли заниматься спортом, когда болеешь ОРВИ, передает Day.Az со ссылкой на Спорт Экспресс.
"Лучше не заниматься физическими упражнениями во время простуды", - порекомендовал специалист. Николай Бувалин отметил, что крайне важно в этот период проследить за тем, чтобы ослабленный организм получал необходимое количество витаминов, микро- и макроэлементов с пищей. Также, по словам врача, следует выпивать достаточное количество воды и соблюдать режим труда и отдыха.
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