В мире растет количество биолабораторий с высоким уровнем защиты

Количество лабораторий с высоким уровнем защиты, проводящих потенциально рискованные научные исследования, растет по всему миру, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно данным проекта Global Biolabs, еще 10 лет назад таких биолабораторий в мире насчитывалось всего 25. Количество таких биолабораторий растет, но единого универсального соглашения о том, как их регулировать или контролировать, нет.

Сообщается, что о глобальном росте числа биолабораторий стало известно благодаря версии об утечке COVID-19 из лаборатории.