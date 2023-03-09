Дерматолог назвала самый опасный вид родинок

Родинки, которые образуются на теле в течение жизни, являются самыми опасными для человека. Об этом предупредила врач-дерматолог, онколог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Ольга Машкова в беседе с "Известиями" в четверг, 9 марта, передает Day.Az.

"Родинки - это видимые, чаще всего пигментированные образования на коже. Несмотря на свое название, они могут образовываться на теле в течение жизни - именно такой тип считается опасным для человека. Родинки, которые появляются с рождения, обычно безвредны и являются доброкачественными образованиями", - уточнила специалист.

По ее словам, большое количество родинок на теле не представляет для организма опасности, однако при некоторых симптомах всё же необходимо обратиться к врачу. Это могут быть болевые ощущения в области образования на коже, воспаление родинки, изменение ее размера, цвета и формы, появление пигментных пятен.

"При травмировании родинки необходимо сразу же обработать рану и обратиться к специалисту. Так как родинки бывают канцерогенными, в образовавшейся ранке могут находиться раковые клетки", - предостерегла Машкова.

Она также рассказала о причинах появления на теле бородавок. Как пояснила врач, это всегда доброкачественные образования, которые имеют вид белого узелка и чаще появляются на руках и ступнях. Причина возникновения - заражение вирусом папилломы человека на фоне повреждения кожи или развития каких-либо заболеваний.

"Все бородавки провоцируются определенным штаммом вируса папилломы человека. Самые распространенные виды бородавок - обыкновенные и плоские. Последние чаще появляются у детей и подростков. Медикаментозного метода лечения не существует, поэтому специалисты используют препараты для химического удаления бородавок. Также практикуются хирургические методы - лазерное или радиоволновое удаление", - добавила дерматолог.