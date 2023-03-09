Врач-невролог перечислила опасные причины звона в ушах

Звон в ушах всегда указывает на изменение восприятия звуковых частот и может свидетельствовать о проблемах со звукопроведением или звуковосприятием, а также об отосклерозе и его начальной форме - отите. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач высшей категории и врач-невролог АО "Медицина" Галина Чудинская, передает Day.Az.

По словам эксперта, чаще всего звон в ушах говорит о проблемах со звукопроведением, которые связаны с неправильным развитием слуховых косточек или барабанной полости.

"Это могут быть заболевания в мембране барабанной перепонки или болезнь среднего уха: стремечка и наковальни", - констатировала врач высшей категории.

Она отметила, что при появлении звона в ушах необходимо пройти обследования у ЛОР-врача и сурдолога. ЛОР-врач осматривает ухо снаружи и определяет наличие воспалительного заболевания, целостность и втянутость барабанной перепонки, ее цвет. Сурдолог с помощью проведения аудиограммы может дифференцировать, на каком уровне происходит нарушение звуковосприятия или звукопроведения.

"Поскольку нарушение проведения нервного импульса может находиться внутри полости черепа, необходимо обратиться при появлении звона в ушах и к неврологу. Заболевание, которое может диагностировать невролог называют невриномой слухового нерва - это доброкачественное опухолевое образование, которое может развиваться в слуховом нерве. Если же это связано с воспалительными заболеваниями, то следует пройти оперативное или физиотерапевтическое лечение", - сообщила Галина Чудинская.

По словам эксперта, звон в ушах может быть вызван и другими объемными образованиями в мостомозжечковом угле головного мозга. Они сдавливают слуховой нерв и нарушают звукопроведение или звуковосприятие.

"Причиной шума в ушах может быть отосклероз и его начальная форма отит. Чаще всего с этой проблемой сталкиваются женщины. При лечении врач назначает проведение ЛОР-процедур: массажи, продувания, лечебная гимнастика для слуховых труб, физиотерапия с препаратами АТФ. При этом пациентам противопоказан прием сосудистых препаратов и барокамера", - заключила невролог.