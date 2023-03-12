Биологи создали бактерии-камикадзе для лечения рака

Ученые из Колумбийского университета создали генномодифицированные бактерии, которые ищут раковые опухоли в теле животного и привлекают иммунные клетки хозяина к уничтожению рака.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Ученые создали штамм кишечной палочки E. coli. Как только бактерии накапливаются в опухоли, они начинают разрушаться, высвобождая свое содержимое в опухоль. Среди содержимого - хемокины. Эти белки служат сигналом для атаки и уничтожения иммунными дендритными и Т-клетками. Кроме того, исследователи добавили в геном микробов гены, кодирующие белки, которые блокируют рост опухолевых клеток.

Бактерии уже протестировали на мышах. Они усилили иммунный ответ организма животного против опухолей. При этом лечение было эффективнее, когда бактерии вводили непосредственно внутрь опухоли. Но эффект наблюдался и при внутривенном введении. При этом бактерии колонизировали только опухоль и не обнаруживались в здоровых тканях.

Ученые продолжают оптимизацию системы и готовятся к будущим клиническим испытаниям.