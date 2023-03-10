Врач предупредил, кому нельзя устанавливать виниры

Противопоказания к установке виниров в большинстве случаев являются временными. Сопутствующие заболевания можно вылечить, а затем вернуться к протезированию, чтобы добиться желаемого эстетического эффекта. Об этом "Газете.Ru" рассказал стоматолог-ортопед "Немецкого Имплантологического Центра" Андрей Карнеев, передает Day.Az.

По словам врача, противопоказанием к установке виниров может стать неправильный прикус:

"Небольшая кривизна зубов не является препятствием для установки виниров. Но если есть дефекты прикуса и нагрузка на височно-нижнечелюстной сустав, микропротезирование не проводится. Неправильное смыкание зубных рядов и нарушение формы и размеров челюстей приводит к тому, что виниры отваливаются и крошатся под давлением".

Также стоматолог упомянул о бруксизме (скрежетание зубами), при котором от чрезмерной нагрузки виниры будут ломаться и скалываться. Поэтому здесь, как и при неправильном прикусе, сначала требуется ортодонтическое лечение.

"Виниры не устанавливают на зубы, затронутые кариесом, а также с прогрессирующим пульпитом и периодонтитом. Если поставить их на неподготовленную поверхность, конструкция усилит размножение бактерий и разрушение зубов. Поэтому первым делом следует обратиться к стоматологу-терапевту", - предупреждает доктор.

Андрей Карнеев отмечает, что при гингивите и пародонтите виниры могут ускорить патологические процессы, поэтому для начала необходима консультация и лечение у врача-пародонтолога.

"Винир приклеивается к естественному зубу. Если эмаль сточена или имеется обширная пломба, накладка не может быть зафиксирована по причине плохой адгезии (приклеивания) винира к зубу. В таком случае требуется коронка или иная ортопедическая конструкция", - объясняет стоматолог-ортопед.