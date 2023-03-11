Врачи создали устройство, снижающее одышку на 72%

Пульмонологи из Калифорнийского университета разработали устройство, на 72% облегчающее одышку у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Исследование опубликовано в журнале Respiratory Care, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Людям с ХОБЛ требуется больше времени, чтобы вывести вдыхаемый воздух из легких из-за более узких дыхательных путей в легких. Поэтому при учащенном дыхании, например, при физических нагрузках, в легких задерживается воздух. Это скопление воздуха приводит к одышке и снижению уровня кислорода. Когда болезнь прогрессирует, люди становятся менее активными и более изолированными.

Устройство под названием PEP Buddy по размеру сравнимо со свистком и его можно носить на шее. Оно предназначено для повседневного использования, в том числе и во время или после физической нагрузки. Устройство облегчает выход воздуха из легких, делая выдох более длительным. Ученые протестировали его на людях с ХОБЛ и одышкой.

У 72% участников значительно уменьшилась одышка и улучшилось качество жизни. Кроме того, у 36% пациентов перестал падать уровень кислорода во время физической нагрузки. Это первое механическое устройство, демонстрирующее такое влияние на уровень кислорода у людей с ХОБЛ.