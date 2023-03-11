Ученые оценили связь между вакцинацией от COVID и тромбозами

Ученые из Университета Перуджи выяснили, что вакцинация против COVID-19 может снизить риск тромбоза у госпитализированных из-за коронавируса людей. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано в Journal of Hematology.

SARS-CoV-2 в первую очередь поражает верхние и нижние дыхательные пути. Тем не менее, сильное воспаление при тяжелой форме COVID-19 приводит к нарушению работы тромбоцитов, иммунных клеток нейтрофилов и образованию тромбов.

Ранее исследования показали, что при заражении вирусом SARS-CoV-2, несмотря на вакцинацию, вакцины против COVID-19 предотвращают прогрессирование заболевания и летальные исходы. В новом исследовании приняли участие 14 пациентов, госпитализированных с COVID-19 и ранее получивших вакцину на основе мРНК (Pfizer/BioNTech). Их данные сравнили с группой из 28 пациентов, также госпитализированных с COVID-19, но не вакцинированных.

Около 17% непривитых пациентов нуждались в лечении в отделении интенсивной терапии. Среди вакцинированных таких пациентов не было. Насыщение кислородом также было значительно ниже среди непривитых пациентов.

Тромботические явления наблюдались у 14% невакцинированных и 7% вакцинированных больных во время госпитализации. Смерть наступила у 21% непривитых и 7% привитых больных.

Количество тромбоцитов не отличалось между двумя группами. Но у вакцинированных тромбоциты и нейтрофилы были гораздо менее активны, чем в группе непривитых. Именно это и привело к меньшему распространению тромбозов среди вакцинированных.