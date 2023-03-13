Врач объяснил пользу упражнений с собственным весом

Хирург-ортопед Алексис Колвин объяснил пользу упражнений с собственным весом. Его слова приводит Shape, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Врач назвал упражнения с собственным весом такими же полезными, как с утяжелениями. "Упражнения с собственным весом - это функциональные, сложные движения, которые позволяют сосредоточиться на форме без дополнительного сопротивления", - подчеркнул он.

Колвин отметил, что исследования показывают, что упражнения с собственным весом и с утяжелением приводят к одинаковому результату. При каждой из этих нагрузок задействуются множество мышц и суставов, которые позволяют увеличивать силу.