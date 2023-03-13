Врач развеял мифы о витамине С

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов развеял мифы о витамине С, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, научные исследования доказали, что витамин С не подходит для лечения и профилактики вирусных инфекций. "Витамины - это пищевой ингредиент, и было бы странно, если бы они лечили от чего-нибудь, кроме авитаминоза. Реальный авитаминоз из-за нехватки витамина С - это цинга, ее случаи единичны, обычно они связаны с тяжелыми сопутствующими заболеваниями", - сказал он.

Водовозов также предупредил, что не стоит злоупотреблять витамином С. Он пояснил, что регулярный прием препаратов, в состав которых входит этот компонент, может спровоцировать камнеобразование в мочевыводящих путях. "Ежедневная норма витамина С - 50 миллиграммов. В самом ходовом аптечном препарате - 250 миллиграммов, а бывает и грамм, и больше", - сказал он.

Также врач опроверг миф о том, что в лимоне содержится много витамина С. "На самом деле чемпионами являются шиповник и красный болгарский перец, а также черная смородина и практически все разновидности капусты", - подчеркнул специалист.