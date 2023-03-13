О том, как правильно ухаживать за кожей лица весной рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева.

Мы живём от праздника к празднику. Сначала ждём новогодних праздников, потом дня влюбленных, а после прихода весны, 8 марта и праздник Новруз.

Весна с теплым солнышком и радостью приносит нам также небольшое разочарование от внешнего вида нашей кожи. Межсезонье дарит нашей коже бледность, тусклый цвет лица, потерю упругости, следы усталости, обезвоженность. Активируется работа сальных желез, в следствии чего, у представителей жирной и комбинированной кожи создается идеальная среда для проявления высыпаний и раздражений.

Кстати, усиление реакции чувствительности кожи может быть и у представителей других типов кожи.

Основные правила при уходе за кожей весной неизменны. Представлю их лишь с небольшими нюансами и изменениями. Итак, прежде всего - это бережное очищение, насыщение витаминами, увлажнение, и конечно же, защита от ультрафиолетовых лучей.

Каким косметологическим процедурам мы говорим стоп в период весны? Не советую агрессивные, действующие на более глубокие слои кожи пилинги. Особенно осторожными должны быть те, у которых кожа склонна к гиперпигментации. Но это ни в коем случае не означает, что вообще пилинги нельзя делать в весенний период. Ваш выбор должен пасть на легкие, поверхностные пилинги. В составе таких пилингов бывает молочная кислота, низкий процент гликолевой, азелаиновая, коевая.

Стоит отметить, что индустрия красоты в последнее время предлагает большой ассортимент пилингов нового поколения. Комбинация трихлоруксусной кислоты и перекиси водорода, а также различных аминокислот, пептидов, полинуклеотидов стала уникальным медицинским открытием. Эти пилинги я советую даже в период активного солнца. Пройдя курс таких пилингов, ваша кожа не только очистится, но и улучшится цвет лица, сузятся поры,также омолодится, увлажнится, разгладятся морщинки получите эффект инъекционной биоревитализации, но без иглы .

Весной организм испытывает острую нехватку витаминов. Обязательно употребляйте в пищу фрукты и овощи. Или же восполняйте баланс витаминов и микроэлементов при помощи биологически активных добавок, обязательно после консультации с вашим лечащим врачом. Обратите внимание на уровень витамина С, витамина D, магния, кремния. Целесообразно принимать внутрь коллаген в питьевой форме.

Питательные крема, с жирной, тяжелой структурой, постепенно следует заменить на крема более легкой консистенции. Не забываем курсами использовать сыворотки, где содержание полезных и активных компонентов, больше, чем в кремах. Также в ежедневный уход можете добавить концентрированные ампулы. В состав последних обычно входит гиалуроновая кислота, витамины. Аминокислоты, жирные кислоты. Средствами, в состав которых входит ретинол, различные кислоты в период активного солнца пользоваться нельзя.

В неделю 1-2 раза советую использовать маски. Жирная кожа больше нуждается в очищающих масках, сухая - в питательных и увлажняющих, чувствительная -в успокаивающих, а проблемной могут потребоваться подсушивающие и лечебные. Для зрелой кожи используют средства с анти возрастными свойствами.

В весенний период из инъекционных процедур для улучшения качества кожи советую биоревитализацию, мезотерапию.Также процедуры стимулирующие синтез коллагена нашей кожи. В состав таких препаратов входит полимолочная кислота, гидроксиаппатит кальция. Вводя данные препараты, вы получите долговременный лифтинговый эффект, уплотнение кожи. В последние годы, многие женщины стали социально более активны, работают и не хотят, чтобы после инъекционных процедур оставались следы уколов, а также кратность процедур была меньше и на саму процедуру тратилось не так много времени. Современная эстетическая медицина предлагает многие процедуры с минимальной травматизацией и курсом процедур и максимальным эффектом.

Конечно же как и любое время года, так и весной обязательно пользуйтесь солнцезащитным кремом. Если зимой вы использовали защиту SPF30, то весной повышаем уровень защиты до SPF50.

На последок, традиционно поделюсь с рецептом маски, которую можно приготовить в домашних условиях.

- 1 чайная ложка пшеничной муки;

- 1 столовая ложка сметаны;

- 1 чайная ложка касторового масла;

- 1 чайная ложка яблочного уксуса.

Наносим на все лицо, избегая зону вокруг глаз . Через 15 минут смываем теплой водой и наносим свой увлажняющий крем. Эта маска замечательно питает кожу и осветляет.