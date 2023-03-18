Мужчина и женщина избавились от рака легкого на 4-й стадии

Медики из Медицинского центра Northwestern Medicine при Северо-Западном университете США излечили двух пациентов на терминальной стадии от рака легких с помощью редкой пересадки сразу двух легких. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

В 2021 году 54-летнему Альберту Хури сделали двойную пересадку легких Northwestern Medicine. Это позволило полностью излечить мужчину от рака легких на терминальной стадии. Теперь медики повторили успех, проведя ту же операцию 54-летней Танназ Амели.

По словам начальника отделения торакальной хирургии Northwestern Medicine, трансплантация легких для пациентов на этой стадии, как правило, невозможна. Но их пациенты оказались идеальными кандидатами для операции, так как не имели метастазов за пределами легких.

Альберт Хури не курил и работал с цементом в транспортной службе Чикаго. В начале 2020 года у него начались боли в спине, чихание, озноб и кашель. У мужчины был диагностирован рак легких первой стадии, но из-за пандемии он не смог начать лечение. Затем, несмотря на несколько курсов химиотерапии, его рак продолжал ухудшаться, в конечном итоге достигнув 4-й стадии. Врачи сообщили ему, что шансов на выживание нет, но сестра убедила мужчину обратиться в Northwestern Medicine.

Трансплантация одного легкого была не лучшим вариантом, так как раковые клетки могли попасть из старого легкого в новое. Поэтому во время семичасовой операции ему удалили оба легких и пересадили новые, не допустив попадания раковых клеток из старых легких в его грудную полость или кровоток. Для этого ученые разработали инновационную хирургическую технику.

18 месяцев спустя в теле пациента все еще не было обнаружено признаков рака, и он смог вернуться к работе.

Танназ Амели, медсестра на пенсии, также некурящая, в конце 2021 года начала страдать от сильного кашля. В январе 2022 года у нее был диагностирован рак легких 4-й стадии, и врачи предложили ей перевестись в хоспис, чтобы облегчить уход из жизни. Ей провели ту же операцию, что и Альберту Хури, и врачи подтвердили, что она полностью излечилась от рака.