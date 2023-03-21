Названы основные признаки нехватки витаминов после зимы

Слабость и потерю работоспособности назвала признаками авитаминоза в разговоре с "Мослентой" руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Викторовна Малиновская. По словам врача, чаще всего в это время в организме наблюдается недостаток витамина D, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Симптомы нехватки разных витаминов часто оказываются очень похожими - люди чувствуют сильную слабость, упадок сил, им сложно сосредоточиться на рабочих задачах, а работоспособность стремится к нулю. Самый распространенный витаминодефицит - нехватка витамина D, которая встречается как минимум у каждого второго россиянина", - пояснила специалист. Люди, у которых этого витамина в организме недостаточно, часто болеют и нередко начинают набирать вес.

Признаки нехватки витаминов часто становятся особенно явными ранней весной. Это во многом связано с тем, что те "витаминные запасы", которые были в нашем организме, полностью исчерпываются за зиму. Образ жизни и характер питания в холодное время меняется. Потребление свежих овощей и фруктов сокращается, предпочтение отдается термически обработанным или консервированным продуктам, витаминов в которых меньше. Кроме того, большинство людей зимой меньше бывают на улице и в принципе меньше двигаются. В таких условиях получать необходимые дозы витаминов становится гораздо сложнее, продолжила врач.

"Важно различать состояния гиповитаминоза и авитаминоза. В первом случае витамины поступают в организм в меньшем количестве, чем это необходимо, в случае авитаминоза их нехватка становится критической. Авитаминоз - куда более серьезная проблема, требующая скорейшего решения", - подчеркнула Малиновская.

Узнать о своем витаминном статусе можно, сдав комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12). Результаты исследования должен интерпретировать специалист, который разберется, каких витаминов вам не хватает, а каких вы потребляете достаточно. Он поможет подобрать подходящий витаминный комплекс, определит дозировки и продолжительность приема, скорректирует питание и даст советы, касающиеся образа жизни. Эксперт предупредила, что самостоятельно "назначать" себе витамины не стоит - в некоторых случаях так можно спровоцировать передозировку.

Образ жизни и привычки тоже имеют значение для витаминного статуса. Стоит отказаться от курения, больше бывать на свежем воздухе, отрегулировать режим сна и бодрствования, а также учиться противостоять стрессу - показано, что те, кто ему подвержен, чаще сталкиваются с авитаминозом, отметила медик.

"Особое внимание надо обратить на свое питание: не нужно исключать конкретные продукты или группы продуктов из своего рациона, без медицинских или иных показаний, так как это как раз может спровоцировать нехватку витаминов. Например, отсутствие продуктов животного происхождения ведет к дефициту витамина В12. Ешьте сезонные овощи и фрукты, не забывая также о клетчатке, полезной для пищеварения и вашего иммунитета", - заключила собеседница издания.