Врач предостерегла от чистки ушей ватными палочками при отите

Руководитель центра лечения заболеваний лор-органов и патологии головы и шеи, врач-оториноларинголог ФНКЦ ФМБА России Ирина Лашкина призвала не чистить уши ватными палочками при отите.

В беседе с Pravda.Ru во вторник, 21 марта, врач указала на то, что при отите нельзя допускать попадания воды в слуховой канал, а также применять спиртовые настройки, передает Day.Az.

По словам эксперта, также не стоит самостоятельно использовать капли, поскольку болезнь может быть вызвана бактериальной или грибковой инфекцией, а каждая из них требует разных подходов к лечению. Категорически запрещено прикладывать к больному уху грелку, потому что это может усилить воспаление и причинить вред, особенно если отит окажется гнойным.

Чаще всего для лечения отита рекомендуются противовоспалительные средства, но если заболевание протекает с осложнениями, то пациенту назначаются антибактериальные препараты.