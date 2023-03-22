Диетолог перечислила насыщающие на день продукты

Врач-эндокринолог, диетолог клиники "Ниармедик" Юлия Хрулева в беседе с агентством "Прайм" перечислила продукты, которые могут насытить на весь день, передает Day.Az.

По словам Хрулевой, богатые клетчаткой продукты (овощи, фрукты, ягоды, орехи, бобовые, цельнозерновые продукты) не только позволяют оставаться сытым надолго, но и способствуют регулированию процесса пищеварения.

Хорошим источникам белка являются молочные продукты, сыр, яйца, нежирные сорта мяса, птица, морепродукты, заявила врач.

"Добавьте в свой рацион авокадо, орехи, красную рыбу, однако не переусердствуйте, ведь все жиры высококалорийны", - рекомендовала специалист.