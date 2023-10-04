Врач рассказал о вреде виски

Из-за особой манеры употребления виски этот напиток может вредить организму сильнее, чем другой крепкий алкоголь, предупредил хирург Александр Умнов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об особом вреде виски он рассказал в беседе с News.ru.

Специалист отметил, что употребление виски ассоциируется с двумя группами людей - "лордами", смакующими напиток у камина, и молодежью. "Смакуя виски во рту, быстрее пьянеют, чем от водки, так как во рту алкоголь быстрее всасывается и распределяется с кровью в обход печени", - объяснил Умнов.

Кроме того, продолжил он, из-за смакования спирт не расщепляется, что усугубляет вредное воздействие этанола на организм человека.