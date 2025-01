Стало известно, какая генная мутация может привести к опасным заболеваниям крови

Ученые из Института иммунологии Ла-Хойя обнаружили, что мутация гена ASXL1 приводит к опасным изменениям в системе кроветворения, способствуя развитию клональной гематопоэза. Это состояние предшествует возникновению злокачественных заболеваний, таких как миелоидные опухоли и хронический моноцитарный лейкоз.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ген ASXL1 играет ключевую роль в нарушении работы стволовых клеток крови. Эти клетки, находящиеся в костном мозге, в норме производят здоровые эритроциты и лейкоциты. Однако мутация приводит к образованию клеток с нестабильным геномом, что запускает цепную реакцию, способствующую воспалению, раковым изменениям и другим патологиям.

Мутации ASXL1 влияют на работу гетерохроматина - плотно упакованной формы ДНК, отвечающей за "отключение" вредных генов. В норме гетерохроматин предотвращает активность мобильных элементов генома, так называемых "прыгающих генов". Однако мутированный ASXL1 нарушает эту функцию, что приводит к дестабилизации генома, активации вредных генов и повышенной пролиферации клеток, способных вызывать рак.

В ходе исследования ученые использовали мышей, возраст которых был эквивалентен 70 годам у человека. С помощью масс-спектрометрии они выяснили, как мутированный ген ASXL1 взаимодействует с белковым комплексом, необходимым для нормального функционирования гетерохроматина. Выяснилось, что этот процесс приводит к активации ранее подавленных генов и элементов, что, в свою очередь, усиливает хаос в геноме клетки.

Полученные данные совпали с результатами, ранее зафиксированными у пациентов с хроническим моноцитарным лейкозом, что подтверждает значимость гена ASXL1 в развитии заболевания.

Дальнейшие исследования ученых будут направлены на изучение взаимодействия ASXL1 с другими генами, такими как TET2, которые также часто мутируют при заболеваниях крови. Эти поможет пролить свет на механизмы развития как онкологических, так и нейродегенеративных заболеваний, поскольку другие члены семейства ASXL связаны с нарушениями работы нервной системы.