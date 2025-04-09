Признаки «попкорновых легких» у курильщиков электронных сигарет

17-летняя Брианна Каллен начала "тайно" использовать одноразовые вейпы в возрасте 14 лет, чтобы "облегчить беспокойство", вызванное возвращением в школу после карантина из-за COVID. Но однажды днем, четыре месяца назад позвонила домой из-за паники - ей было трудно дышать, передает Day.Az.

Ее мать срочно отвезла Брианну в местное отделение неотложной помощи, где анализы показали, что у нее тяжелый облитерирующий бронхиолит, более известный как "попкорновое легкое". Стероиды и ингалятор могут уменьшить воспаление и помочь с дыханием, но в тяжелых случаях может потребоваться пересадка легкого".