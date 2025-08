Найдена генетическая мутация, удваивающая риск деменции у мужчин

Ученые из Университета Кертина (Австралия) установили, что у мужчин с двумя копиями мутации в гене гемохроматоза HFE риск развития деменции повышен в два раза. Однако на здоровье женщин такая генетическая особенность не влияет. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

К такому выводу ученые пришли в результате анализа данных крупного клинического исследования ASPREE (ASPirin in Reducing Events in the Elderly). В нем приняли участие более 19 тысяч пожилых людей из США и Австралии.

Ген HFE, в котором происходит мутация, контролирует белок, отвечающий за регуляцию уровня железа в организме. Один из распространенных вариантов мутации - H63D - встречается у каждого третьего человека. У каждого 36-го - присутствуют две копии этой мутации.

Ученые объяснили, что при нарушении работы HFE возникает гемохроматоз - генетическое нарушение обмена железа, при котором организм накапливает избыток железа, способный повреждать внутренние органы. Это состояние чаще диагностируется у мужчин. Женщины в репродуктивном возрасте защищены за счет ежемесячной потери крови в ходе менструации, поэтому симптомы заболевания у них обычно проявляются позже.

Авторы работы отметили, что повышенный риск деменции у мужчин с двумя копиями H63D не был напрямую связан с повышенным уровнем железа в крови. Это говорит о возможных других механизмах повреждения нейронов - например, через воспалительные процессы или микроповреждения клеток.

"Хотя HFE играет ключевую роль в контроле железа, наши данные показывают, что сам уровень железа не объясняет роста риска деменции. Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, какие именно механизмы стоят за этим влиянием", - отметил профессор Джон Олиник, соавтор исследования.

"Генетическую предрасположенность изменить невозможно, но пути, которые запускают разрушительные процессы в мозге, потенциально поддаются воздействию - если мы узнаем о них больше", - добавили авторы исследования.