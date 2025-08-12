Ученые выяснили, сколько ударов током поможет избавиться от тяжелой депрессии

Ученые из Китая представили новые данные, меняющие представления о дозировке электросудорожной терапии (ЭСТ) при тяжелой депрессии. Оказалось, большинство пациентов достигают значительного улучшения уже после трех-четырех сеансов. Работа опубликована в журнале Brain Medicine (BM), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

ЭСТ - это метод лечения, при котором на мозг пациента подается контролируемый электрический импульс, вызывающий кратковременный судорожный припадок. Процедура проводится под наркозом и используется, как правило, при тяжелых формах депрессии, когда другие методы оказываются неэффективны. Несмотря на высокую эффективность, ЭСТ остается спорным методом из-за риска когнитивных побочных эффектов, в первую очередь - ухудшения памяти.

Анализ более чем двух десятилетий исследований показал, что после первых трех процедур симптомы депрессии уменьшаются почти на 50%. Однако дальнейшее продолжение терапии нередко приводит к эффекту плато - когда улучшения прекращаются, а риск когнитивных нарушений начинает расти.

"Это как сильное лекарство, где важно не переборщить с дозой", - объяснил профессор Янхуа Тянь из Медицинского университета Аньхой, руководитель исследования.

Исследователи предлагают отказаться от универсальных протоколов лечения и перейти к персонализированному подходу. В частности, они выделили три группы пациентов: тех, кто быстро отвечает на терапию и может перейти к более мягким методам (например, психотерапии или ТМС); тех, кому требуется дополнительная поддержка - например, кетамином; и тех, кому ЭСТ не помогает вовсе, и стоит рассмотреть другие методы.

Особое внимание ученые уделили биомаркерам. Они обнаружили, что уровень мозгового нейротрофического фактора и кортизола после сеансов кратковременно повышается, а объем гиппокампа увеличивается, что, по их мнению, свидетельствует о "перепрошивке" мозга в процессе лечения.

В будущем, по мнению авторов, можно будет определять оптимальное количество сеансов индивидуально - на основе данных о симптомах, когнитивной функции и биомаркерах. Такой подход не только повысит эффективность терапии, но и снизит ее побочные эффекты.