Найден неожиданный способ лечения болезней кишечника

Международная команда ученых разработала метод неинвазивной стимуляции блуждающего нерва для лечения болезней кишечника. Работа опубликована в журнале Journal of Translational Gastroenterology (JTG), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Нарушения работы вегетативной нервной системы все чаще связывают с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Ключевую роль здесь играет блуждающий нерв, отвечающий за моторику желудка и кишечника, регуляцию воспаления и восприятие боли.

Оказалось, что транскутанная стимуляция уха или шеи, а также стимуляция электрическим полем помогают облегчить боли в животе, нормализовать моторику и снизить воспаление.

Так, в исследовании с участием 330 пациентов с функциональной диспепсией 4-недельный курс процедур снизил интенсивность болей и улучшил пищеварение у 75-82% участников против 61,5% в группе плацебо. При синдроме раздраженного кишечника у пациентов наблюдалось трехкратное увеличение частоты стула и 64-процентное уменьшение боли. У подростков с хроническими болями в животе метод обеспечил стойкое улучшение самочувствия.

По словам авторов, эффект метода объясняется сразу несколькими механизмами: подавлением воспалительных реакций через так называемый холинергический противовоспалительный путь, снижением болевой чувствительности и улучшением моторики ЖКТ.

Ученые призывают к проведению масштабных международных испытаний, которые позволят стандартизировать методику и внедрить ее в клиническую практику.

"Неинвазивная стимуляция блуждающего нерва выглядит как безопасная и многообещающая альтернатива традиционным методам терапии. Она может не только облегчать боль, но и восстанавливать баланс вегетативной нервной системы", - отмечают исследователи.