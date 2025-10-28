Названы семь безобидных на первый взгляд признаков серьезного сбоя в организме

Любые изменения в работе кишечника должны стать поводом для обследования, уверен врач общей практики Кайван Хан. Безобидные на первый взгляд признаки серьезных заболеваний он назвал в беседе с HuffPost, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Хана, запор или понос чаще всего возникают из-за съеденной накануне пищи, но также могут быть симптомами хронических заболеваний, таких как синдром раздраженного кишечника, непереносимость глютена, геморрой, рак желудка или кишечника.

Также о серьезном сбое в организме говорит необъяснимая потеря веса - более пяти процентов за 6-12 месяцев. Хан объяснил, что это может быть симптомом диабета, болезней щитовидной железы, расстройства пищевого поведения или ряда онкологических заболеваний. Заподозрить рак также можно при усталости, которая не проходит после отдыха, но такой же симптом бывает при хронических инфекциях и болезнях сердца.

Хан призвал не откладывать визит к врачу, если часто и сильно болит голова, есть одышка, особенно в покое, а также в случае появления любых опухолей и припухлостей. Изменения на коже, новые родинки или пятна, по словам врача, тоже являются поводом для обращения к специалисту.