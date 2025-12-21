Ученых удивило то, как меняется наш мозг при общении с разными людьми

Наш мозг умеет мгновенно адаптироваться к голосу собеседника, чтобы лучше его понять, и даже изменяет собственную речь в ответ. К такому выводу пришел нейробиолог Орхун Улушахин из Университета Радбауда. Об этом сообщает Университет Неймегена, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В каком-то смысле, каждого человека мы слушаем разными ушами, потому что все говорят по-разному", - отметил исследователь.

По словам ученого, ни один человек не звучит так же, как другой: пятилетний ребенок и восьмидесятилетний мужчина произносят одно и то же слово совершенно иначе. Чтобы понимать речь в таких условиях, мозг постоянно "настраивается" на конкретного говорящего - подстраивается под скорость, тембр, высоту голоса, акцент и даже интонацию.

Однако, как показало исследование, эта способность работает не только при восприятии, но и при говорении.

"То, что вы знаете о манере речи собеседника, влияет на то, как вы говорите сами. В диалоге люди невольно подстраивают высоту и тембр своего голоса под партнера", - объяснил Улушахин.

В одном из экспериментов участники слушали записанные фразы и должны были повторить их в том же темпе. Ученые анализировали не только синхронность речи, но и высоту голоса. Те, кто слышали фразу в более высоком тоне, сами начинали говорить выше, и наоборот.

Интересно, что при длительном прослушивании одной и той же записи эффект ослабевал. Если, например, участники двадцать минут слушали высокий женский голос, а затем тот же голос в более низком тоне, они уже меньше подстраивались. Это говорит о том, что мозг использует накопленную информацию о говорящем, а не реагирует на каждый звук "с нуля".