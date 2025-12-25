Ученые впервые «подслушали» скрытые сигналы в мозге

Нейробиологи разработали белок, который впервые позволяет регистрировать не исходящие, а входящие сигналы нервных клеток - слабейшие химические "сообщения", с помощью которых нейроны обмениваются информацией. Речь идет о выбросе глутамата - ключевого нейромедиатора, участвующего в процессах памяти, обучения и эмоций. Работа опубликована в журнале Nature Methods, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи создали молекулярный сенсор нового поколения - белок iGluSnFR4, способный улавливать минимальные концентрации глутамата в синапсах в реальном времени.

До сих пор нейронаука в основном фиксировала только "выход" нейронов - электрические импульсы, которые клетки посылают дальше по цепи. Однако то, как нейрон принимает решение сработать или нет, определяется тысячами входящих сигналов от других клеток. Эти сигналы химические, крайне быстрые и слабые, из-за чего они практически не поддавались прямому наблюдению в живой ткани мозга.

"Мы могли видеть, что нейроны делают, но почти не понимали, что именно они получают на входе, - пояснил один из авторов работы, исследователь Алленовского института Каспар Подгорски. - Теперь мы можем восстановить порядок и комбинации сигналов, которые приводят к активации нейрона".

Глутамат - основной возбуждающий медиатор мозга, и нарушения его передачи связаны с болезнью Альцгеймера, эпилепсией, шизофренией, аутизмом и рядом других неврологических и психических расстройств. Новый сенсор позволяет напрямую наблюдать работу отдельных синапсов и выяснять, какие именно схемы входящих сигналов лежат в основе нормальной и патологической активности нейронных сетей.

Авторы подчеркивают, что iGluSnFR4 открывает и прикладные возможности. С его помощью можно тестировать, как экспериментальные лекарства влияют не на общую электрическую активность мозга, а на реальные синаптические процессы. Это может ускорить разработку препаратов, действующих более точно и с меньшими побочными эффектами.