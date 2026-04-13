Выявлена неожиданная причина высокого давления

Международная группа ученых обнаружила область мозга, которая может напрямую повышать артериальное давление - и, возможно, станет новой мишенью для лечения гипертонии. Работа опубликована в журнале Circulation Research (CR), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи сосредоточились на малоизученной зоне ствола мозга - латеральной парафациальной области (pFL), которая ранее связывалась преимущественно с контролем дыхания. Эксперименты на крысах показали, что нейроны этой области могут не только регулировать дыхательные движения, но и сужать кровеносные сосуды, повышая давление.

Как объясняют исследователи, pFL может связывать дыхательные ритмы с активностью симпатической нервной системы - той самой, которая отвечает за реакцию "бей или беги". Именно ее чрезмерная активность часто лежит в основе гипертонии.

"Мы обнаружили, что при повышенном давлении эта область активируется, а ее отключение приводит к нормализации давления", - отметил физиолог Джулиан Пэтон из Университета Окленда.

Это открытие может объяснить, почему у многих пациентов давление остается высоким даже при приеме лекарств: по разным оценкам, до 40-50% случаев гипертонии имеют нейрогенную природу, связанную с работой мозга. Кроме того, результаты помогают понять связь гипертонии с апноэ сна. При нехватке кислорода или избытке углекислого газа - характерных для этого состояния - нейроны pFL активируются, что может приводить к скачкам давления.

Ученые уже предложили возможный способ воздействия на эту систему. Вместо прямого вмешательства в мозг они предлагают воздействовать на так называемые каротидные тельца - сенсоры в области шеи, которые могут влиять на активность pFL.

Пока результаты получены только на животных, и их еще предстоит подтвердить у людей. Однако открытие может стать основой для новых методов лечения гипертонии - особенно в случаях, когда стандартная терапия оказывается неэффективной.